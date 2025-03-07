الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجمة Baywatch تنهي حياتها بطريقة مروعة
نجمة Baywatch تنهي حياتها بطريقة مروعة
A-
A+

نجمة Baywatch تنهي حياتها بطريقة مروعة

فن

2025-03-07 | 04:50
نجمة Baywatch تنهي حياتها بطريقة مروعة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجمة Baywatch تنهي حياتها بطريقة مروعة

توفيت الممثلة الأميركية باميلا باخ، التي ظهرت في حلقات عدة من مسلسل "Baywatch" وتزوجت من نجمه ديفيد هاسلهوف لمدة 16 عاماً، وذلك يوم الأربعاء الماضي في مقر إقامتها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وكشف الطبيب الشرعي في المقاطعة أن سبب الوفاة هو الانتحار بطلق ناري أصابها في الرأس، وأودى بحياتها عن عمر 62 عاماً.

وقال الممثل الأميركي هاسلهوف في تصريح لمجلة "بيبول": "عائلتنا حزينة جداً لوفاة باميلا هاسلهوف. نحن ممتنون للحب والدعم خلال هذا الوقت العصيب، لكننا نطلب الخصوصية بلطف بينما نحزن ونعبُر هذا الوقت الصعب".

وكانت باخ ممثلة سينمائية لأكثر من خمسة عقود، وكان أول عمل لها كممثلة طفلة في عام 1973، مع ظهورها كضيفة في فيلم "The Young and the Restless". لكن كانت فترة عملها الأطول في مسلسل "Baywatch"، حيث لعبت أدواراً مختلفة عبر 14 حلقة خلال التسعينيات من القرن الماضي.

وبدأت باخ العمل في "Baywatch" بعد فترة وجيزة من زواجها ببطل المسلسل هاسلهوف، وكان الثنائي قد التقيا أثناء ظهور باخ كضيفة في "Nightrider" في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وقد تزوّجا في عام 1989 وأنجبا ابنتين، هما تايلور وهايلي. وانفصل الثنائي في عام 2006، واتهمت باخ هاسلهوف بالعنف الأسري، وهو الادّعاء الذي نفاه الممثل في ذلك الوقت.

 

اقرأ ايضا في فن

نوال الزغبي تقصف جبهة حسام حبيب بسبب شيرين عبد الوهاب وهو يعترف: انا دمرتها!
08:33

نوال الزغبي تقصف جبهة حسام حبيب بسبب شيرين عبد الوهاب وهو يعترف: انا دمرتها!

عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان المصري حسام حبيب ليتصدر من جديد، بعد حلوله ضيفا ضمن برنامج "رامز ايلون مصر" الذي يقدمه راكز جلال ويُعرض في شهر رمضان المبارك على قناة MBC، والذي تشارك فيه النجمة الذهبية نوال الزغبي.

08:33

نوال الزغبي تقصف جبهة حسام حبيب بسبب شيرين عبد الوهاب وهو يعترف: انا دمرتها!

عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان المصري حسام حبيب ليتصدر من جديد، بعد حلوله ضيفا ضمن برنامج "رامز ايلون مصر" الذي يقدمه راكز جلال ويُعرض في شهر رمضان المبارك على قناة MBC، والذي تشارك فيه النجمة الذهبية نوال الزغبي.

صابرين تعبر عن حزنها لما يحدث في سوريا: لي فيها ذكريات جميلة
Play
05:38
Play

صابرين تعبر عن حزنها لما يحدث في سوريا: لي فيها ذكريات جميلة

حلّت الممثلة المصرية صابرين ضيفة ضمن برنامج "حبر سري" مع الإعلامية المصرية أسما ابراهيم، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس".

05:38

صابرين تعبر عن حزنها لما يحدث في سوريا: لي فيها ذكريات جميلة

حلّت الممثلة المصرية صابرين ضيفة ضمن برنامج "حبر سري" مع الإعلامية المصرية أسما ابراهيم، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس".

هبة نور وامارات رزق تعلقان على أحداث الساحل السوري: سوريا بحمى الرحمن
05:35

هبة نور وامارات رزق تعلقان على أحداث الساحل السوري: سوريا بحمى الرحمن

تفاعل نجوم الفن السوري مع الأحداث الأخير في الساحل السوري، حيث شهدت المنطقة اشتبكات وتوترات أدت إلى وفاة أكثر من 50 شخصاً.

05:35

هبة نور وامارات رزق تعلقان على أحداث الساحل السوري: سوريا بحمى الرحمن

تفاعل نجوم الفن السوري مع الأحداث الأخير في الساحل السوري، حيث شهدت المنطقة اشتبكات وتوترات أدت إلى وفاة أكثر من 50 شخصاً.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025