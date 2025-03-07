ابنة حليمة بولند تلفت الأنظار.. بدت نسخة عن والدتها

وفي التفاصيل، شاركت حليمة مع متابعيها على حسابها عبر سناب شات، مقطع فيديو يظهر الشيف الإيطالي ماركو وهي يطهو في مطبخ حليمة، حيث ظهرت برفقته ابنة حليمة بولند وتدعى مريم، وهي تساعده في الطهي، لتعبر حليمة عن سعادتها بابنتها، الامر الذي ظهر واضحا في مقطع الفيديو.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث اثنوا على جمال ابنة حليمة ولفتوا الى الشبه الكبير بينهما مشيرين الى انها نسخة مصغرة عن والدتها.