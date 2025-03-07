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مكسيم خليل يروي تفاصيل توقيفه بعهد الاسد واتهامه بتهريب السلاح
مكسيم خليل يروي تفاصيل توقيفه بعهد الاسد واتهامه بتهريب السلاح
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مكسيم خليل يروي تفاصيل توقيفه بعهد الاسد واتهامه بتهريب السلاح

فن

2025-03-07 | 05:02
مكسيم خليل يروي تفاصيل توقيفه بعهد الاسد واتهامه بتهريب السلاح
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Aljadeed
مكسيم خليل يروي تفاصيل توقيفه بعهد الاسد واتهامه بتهريب السلاح

حلّ الممثل السوري مكسيم خليل ضيفاً ضمن بودكاست "مزيج" مع الإعلامي السوري حسين الشيخ، إذ روى خلال اللقاء عدة وقائع مرّ بها خلال فترة حكم بشار الأسد.

ومن ضمن تلك الوقائع التي رواها كانت حين تم توقيفه من قبل الأمن واتهامه بتهريب السلاح وأعلام الثورة السورية حينذاك.
وقال خليل: "فوتونا وقتها لعند مدير الجمارك بهذاك الوقت.. يلي هو بيكون ابن خالته يمكن لبشار الأسد.. يعني شيء هيك من الأقرباء".

وروى أن أحد ضباط المخابرات قال له إن "زملاء له" أبلغوهم من خلال تقارير بأنه يقوم بتهريب أسلحة و"أعلام ثورة" إلى داخل سوريا.
فرد خليل بالقول: "أول شيء أعلام ثورة مليان بالبلد"، حيث يمكن تحصيلها من أي مكان داخل سوريا ولا داعي أبداً لإحضارها وتهريبها من الخارج.

وأما عن تهريب السلاح، أخبره خليل بأنه يمكنه تفتيش السيارة فلن يجد بها أي أسلحة.
ووصف خليل المشهد، بأن الضابط كانت وراءه صورة كبيرة لبشار الأسد.
وقبل أن يغادر، توجه خليل بالحديث للضابط قائلا: "أنا بدي اقولك شغلة.. أنا كنت معارض وعاطي أمل لهيك كنت معارض60% بس.. أما بعد هذا الحدث فأنا معارض".
وقال خليل إنه حينما تحدث بهذه الطريقة ربما ظن الطرف الآخر بأنه "مسنود"، إلا أنه "أحيانا الجرأة الزايدة ممكن تكون خطر.. ممكن تكون تهور.. بس أحيانا ممكن تكون غير مفهومه بالنسبة للطرف الآخر".

 

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