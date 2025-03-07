صابرين تعبر عن حزنها لما يحدث في سوريا: لي فيها ذكريات جميلة

وقالت صابرين خلال اللقاء إنها عاشت في سوريا في طفولتها، ولها هناك ذكريات جميلة.

وأضافت: "لو كنت كملت حياتي في سوريا وكبرت مع الأحداث كان قلبي هيتقطع على اللي بيحصل، وكانت حياتي هتتحول لمداواة الأطفال وكبار السن".

وتابعت صابرين: "أنا عشت في سوريا طفولتي ولي فيها ذكريات جميلة، أكيد كان هيبقى عندي دور قوي جدا".

وأوضحت الممثلة المصرية أنها تتألم لما حدث في سوريا قائلة: "أنا فنانة مصرية وسورية وموجوعة، خايفة يطلع جيل يشوف الدم على الموبايلات والسوشيال ميديا، ويتبلد إحساسه".

وأكدت صابرين أملها في توحد الدول العربية قائلة: "ربنا يصلح الحال والوطن العربي كله يلتف، ونحط إيدينا في إيدين بعض، ولازم القومية العربية ترجع".