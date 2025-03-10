الرئيس احمد الشرع يعزي الكاتبة والناشطة السورية هنادي زحلوط بعد مقتل ثلاثة من اخوتها

وكتبت هنادي زحلوط عبر صفحتها الشخصية في منصة "فيسبوك"، يوم أمس الأحد: "الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيا، وعبر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا"، مضيفة أنه "وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة".

وتابعت زحلوط: "أعبّر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا".

وكانت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان، قد أعلنت، السبت، مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، مع "العشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيا".