ممثلة لبنانية تساند نور علي بعد تعرضها للتهديد في الساحل السوري
علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على الفيديو الذي نشرته الممثلة السوريّة نور علي، بعدما ظهرت فيه وهي تبكي بسبب الأحداث التي شهدتها المناطق الساحليّة السوريّة، وتعرّضها لإطلاق نار.
وفي التفاصيل، نشرت ساندرا الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وارفقته بالتعليق التالي: "العالم لازم يعرف وين حقوق الإنسان؟ وين الرأي العالم ينتفض؟ وين البلوغرز والمشاهير يحكوا يوصلوا صورة الترهيب يلي عم يصير بحقّ مدنية عزل؟"، خاتمة كلامها بالقول: "ليش التعتيم؟".