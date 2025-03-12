شاهدوا اول ظهور لـ سعد الصغير بعد خروجه من السجن
أفرجت السلطات المصرية عن الفنان سعد الصغير، بعد أن قضى مدة حبسه التي امتدت لستة أشهر إثر القبض عليه في مطار القاهرة، وفي حيازته سجائر بها مخدرات بحسب الاتهامات التي وُجّهت له.
رافق سعد الصغير أثناء خروجه من السجن كل من الفنان محمود الليثي، والفنان شيكو، ونجله، وتوجهت سيارته إلى منطقة شبرا بالقاهرة من أجل الاحتفال به.
يذكر أن القضية بدأت في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي عندما ألقي القبض على سعد الصغير فور وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة، وبعد تحقيقات مكثفة قررت النيابة العامة في السابع عشر من الشهر نفسه إحالته إلى المحاكمة الجنائية.