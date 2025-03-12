شاهدوا اول ظهور لـ سعد الصغير بعد خروجه من السجن

أفرجت السلطات المصرية عن الفنان سعد الصغير، بعد أن قضى مدة حبسه التي امتدت لستة أشهر إثر القبض عليه في مطار القاهرة، وفي حيازته سجائر بها مخدرات بحسب الاتهامات التي وُجّهت له.

