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هند البلوشي تحسم خبر زواجها للمرة الخامسة
هند البلوشي تحسم خبر زواجها للمرة الخامسة
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هند البلوشي تحسم خبر زواجها للمرة الخامسة

فن

2025-03-12 | 13:58
هند البلوشي تحسم خبر زواجها للمرة الخامسة
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Aljadeed
هند البلوشي تحسم خبر زواجها للمرة الخامسة

حسمت الفنانة هند البلوشي خبر زواجها، وأكدت أن الشاب الذي كان بجانبها في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، في المملكة العربية السعودية، هو زوجها.

ولفتت البلوشي في مفاجأة كبيرة الى أنها أقدمت على الزواج للمرة الخامسة، والرجل الذي تواجد معها في المملكة هو زوجها، مشددةً على استحالة أن تضع يدها في يد رجل ليس حلالها وتسير إلى جانبه أمام الناس.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج "نرجع نتعرف"، أن سبب عدم إعلانها عن زواجها هو رغبتها في إبعاد حياتها الخاصة عن الإعلام، و"قد تركتُ الأمر للصدفة، من دون إفساح المجال للاستعراض والبهرجة"، بحسب تعبيرها.
وأضافت البلوشي: "تعلّمت أن الأمور التي تخصّني هي ملكي وحدي، فضول الناس لن يتوقف مهما أشبعته، بالتالي لم أُرد الإفصاح عن زواجي، سواء عرف الناس أم لم يعرفوا فهذا أمر يخصني أنا وحدي".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان هند البلوشي عن زواجها للمرة الخامسة، وانقسمت التعليقات بين مَن اعتبر الأمر حرية شخصية وأن لها كامل الحق في أن تعيش حياتها مع شريك، ومَن سخر منها مستغرباً إصرارها على الزواج رغم فشل زيجاتها السابقة.
 

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