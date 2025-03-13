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مازن الناطور يرقص فرحا بالزي الحوراني بعد اتفاق قسد والرئيس الشرع
مازن الناطور يرقص فرحا بالزي الحوراني بعد اتفاق قسد والرئيس الشرع
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مازن الناطور يرقص فرحا بالزي الحوراني بعد اتفاق قسد والرئيس الشرع

فن

2025-03-13 | 08:49
مازن الناطور يرقص فرحا بالزي الحوراني بعد اتفاق قسد والرئيس الشرع
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Aljadeed
مازن الناطور يرقص فرحا بالزي الحوراني بعد اتفاق قسد والرئيس الشرع

تصدر اسم الممثل السوري مازن الناطور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفاله بالاتفاق الذي حصل بين قسد والرئيس السوري احمد الشرع.

وشارك مازن الناطور مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، ظهر فيه وهو يرقص فرحاً بهذا التفاق، مرتدياً الزي الحوراني، ومردداً أغنية تشيد بالاتفاق بلهجته الحورانية المعهودة.

وأرفق الناطور الفيديو بتعليق قال فيه: " والتم الشمل ورجع الغصن لأصله مبروووك اهلنا بالجزيره السوريه بلاد الخير ونبع العطاء مبروك لسوريا".

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو مازن مشيدين بفرحته وتضامنه مع القضية السورية منذ بدايتها قبل 14 سنة.

وجاء في احد التعليقات: " عنجد، جزاكم الله خيرا لكل فنان ملتزم اخلاقا و قضية و وطنيا".

وفي تعليق آخر: " افخم واروع من يباركلنا لازم تزورنا عاد".

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