مازن الناطور يرقص فرحا بالزي الحوراني بعد اتفاق قسد والرئيس الشرع

وشارك مازن الناطور مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية في "انستغرام"، ظهر فيه وهو يرقص فرحاً بهذا التفاق، مرتدياً الزي الحوراني، ومردداً أغنية تشيد بالاتفاق بلهجته الحورانية المعهودة.

وأرفق الناطور الفيديو بتعليق قال فيه: " والتم الشمل ورجع الغصن لأصله مبروووك اهلنا بالجزيره السوريه بلاد الخير ونبع العطاء مبروك لسوريا".