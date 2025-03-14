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الظهور الأول لـ زرقة سباهية الأم التي هزت الرأي العام .. اليكم ما قالته
الظهور الأول لـ زرقة سباهية الأم التي هزت الرأي العام .. اليكم ما قالته
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الظهور الأول لـ زرقة سباهية الأم التي هزت الرأي العام .. اليكم ما قالته

فن

2025-03-14 | 05:47
الظهور الأول لـ زرقة سباهية الأم التي هزت الرأي العام .. اليكم ما قالته
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Aljadeed
الظهور الأول لـ زرقة سباهية الأم التي هزت الرأي العام .. اليكم ما قالته

بعدما تصدرت صورتها مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وانتشرت قصتها على ألسنة آلاف السوريين في الداخل وحول العالم، أطلت الأم السورية زرقة سباهية، التي فقدت اثنين من أولادها وحفيدها.

قام محافظ اللاذقية محمد عثمان، بزيارة إلى منزل السيدة زرقة يوم أمس الخميس من أجل تقديم العزاء.
وراحت هذه الأم التي انتشر فيديو لها بوشاحها الأزرق تحرس جثث أحبابها، وتؤكد رغم ما تعرضت له من إساءة أن جميع شباب القوات الأمنية أولادها.
كما شددت على أن بلدة قبو العوامية بريف اللاذقية تؤيّد الأمن والسلام.
وأوضحت أنها وعائلتها لا تسأل عن نظام حالي أو سابق، بل جل ما تريده العيش بكرامة.
 

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