معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها

في التفاصيل، اقتحمت المعجبة المسرح خلال غناء راغب علامة وحاولت تقبيل يده في البداية الا أنه أبعد يده وغمرها ليكتشف أنها وشمت صورته على ظهرها فقال: "هذه المعجبة الأكثر وفاءً وأصبحت الآن صديقة وأنا أعتز فيها".

وبعدها قبّلت الفتاة يد راغب مرة أخرى ليغمرها من جديد قائلاً: "تحياتي وقبلاتي واحترامي".