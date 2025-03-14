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معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها
معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها
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معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها

فن

2025-03-14 | 07:41
معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها
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Aljadeed
معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها

تصدّر اسم الفنان اللبناني راغب علامة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالأخبار الفنية، وذلك بعد تقبيل معجبة ليده خلال احيائه حفل سحور خاص في القاهرة.

في التفاصيل، اقتحمت المعجبة المسرح خلال غناء راغب علامة وحاولت تقبيل يده في البداية الا أنه أبعد يده وغمرها ليكتشف أنها وشمت صورته على ظهرها فقال: "هذه المعجبة الأكثر وفاءً وأصبحت الآن صديقة وأنا أعتز فيها".

وبعدها قبّلت الفتاة يد راغب مرة أخرى ليغمرها من جديد قائلاً: "تحياتي وقبلاتي واحترامي".

 


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