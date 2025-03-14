معجبة تقتحم مسرح راغب علامة وتقبل يده.. فاجئته بوشم صورته على ظهرها

في التفاصيل، اقتحمت المعجبة المسرح خلال غناء راغب علامة وحاولت تقبيل يده في البداية الا أنه أبعد يده وغمرها ليكتشف أنها وشمت صورته على ظهرها فقال: "هذه المعجبة الأكثر وفاءً وأصبحت الآن صديقة وأنا أعتز فيها".
وبعدها قبّلت الفتاة يد راغب مرة أخرى ليغمرها من جديد قائلاً: "تحياتي وقبلاتي واحترامي".
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A post shared by Hani Azab News (@haniazab.news)
A post shared by Hani Azab News (@haniazab.news)
نفت الفنانة السورية نور علي الادعاءات المتداولة حول تصوير فيديو انهيارها بسبب الأحداث السورية الأخيرة في لبنان، كما أكدت أن مسلسل البطل الذي يعرض حاليا في رمضان تم تصويره بالكامل.
شارك المخرج طارق العريان مع متابعي حسابه عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، احتفاله بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان.
هاجم شقيق الفنان اللبناني معين شريف، الصحافي منجد شريف، الممثل السوري مكسيم خليل، بسببأحداث الساحل السوري، معتبراً أنه لم يستنفر لما حصل ولم يهاجم مرتكبيها.