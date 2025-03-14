فنانة سعودية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب والدتها .. اليكم ما حصل

واستذكرت الإعلامية السعودية والدتها التي فارقت الحياة في بداية العام الحالي، وقالت لبنى إن والدتها أثرت بحياتها إلى حد بعيد، وكشفت أن والدتها مصرية الجنسية وهي فخورة بها كثيرًا.

وأردفت الإعلامية السعودية أن والدتها لم تكن متعلمة أو مثقفة، إلا أنها كانت صاحبة شخصيةٍ مميزة، إذ قالت: أمي كانت شخصية بسيطة.

وأضافت: أمي صعيدية من صعيد مصر وجت على السعودية.. واجهت الكثير من التحديات.. توفي والدي وهي صغيرة.. ربتنا وأحسنت تربيتنا.

وأكدت الإعلامية السعودية أن والدتها كانت تحب الطعام، وتمتلك أسلوبها الخاص بالطبخ الذي كان يجمع ما بين الطعام المصري والسعودي البدوي.

ولم تتمالك لبنى عبدالعزيز دموعها خلال حديثها عن والدتها الراحلة، وبدأت بالبكاء؛ ما أثر بالإعلامية منى موصلي التي بكت هي أيضًا.