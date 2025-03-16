نيمار يخون زوجته رغم حملها منه ومعلومات سرية مسربة الى العلن

وفي التفاصيل يواجه نيمار اتهامات بخرق التزاماته العائلية في وقت حساس، حيث تنتظر زوجته، برونا بيانكاردي، مولودهما القادم، لتكون الواقعة الثانية التي تتكرر بنفس النهج.ووفقاً لتقارير إعلامية، أقيم الحفل بعيداً عن الأضواء، وسط مزاعم بمشاركة عدد من العارضات، وقد ذكرت إحدى العارضات، آني أفوادا، خلال ظهورها في برنامج "Fofocalizando"، أنها تلقت عشرين ألف ريال برازيلي للمشاركة في الأمسية، مشيرةً إلى أنها التقت بنيمار وأصدقائه خلال تلك الليلة.وأفادت بعض المصادر بأن والد نيمار يسعى إلى منع انتشار تفاصيل إضافية حول القضية، ويُزعم أنه عرض مبالغ مالية لبعض الصحفيين لتفادي المزيد من التغطية الإعلامية، ورغم هذه الادعاءات، لا تزال القصة تتصدر المشهد الإعلامي، وتثير نقاشات واسعة.