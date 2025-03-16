روان بن حسين تعبر عن شوقها لابنتها الوحيدة بعد قرار سجنها

وتعاطف المتابعون بشكل واسع مع منشور الشابة الكويتية الذي كتبت فيه: "اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمعني بابنتي"، معبرة بذلك عن معاناتها من حكم السجن والإبعاد عن الإمارات وعن شوقها الشديد لابنتها التي تبلغ من العمر 5 سنوات.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات روان وانقسمت التعليقات بين من دعمها وشاركها الدعاء لتجتمع في وقت قريب بطفلتها، وبين من انتقدها، معتبراً أن هذا الحكم ضريبة الأخطاء والأمور السيئة التي كانت تحدث معها في الفترة الأخيرة.وتعود تفاصيل هذه القضية الى مقاطع فيديو ظهرت فيها روان وادعت أن شرطة دبي تمنعها من الدخول للبلاد وتطالبها بدفع مبلغ كبير من المال، وهو ما ادى الى فتح تحقيق بالأمر وتم إدانتها بتهم تتعلق بالسكر العلني، وإثارة الشغب، والاعتداء على رجال الأمن.وعلى الفور أصدرت محكمة الجنايات في دبي قرارا يقضي بسجن روان بن حسين لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم إماراتي مع الأمر بإبعادها عن الدولة.