انجي خوري تكشف سبب خلعها الحجاب وما قالته صادم: حالتي المادية زفت !
تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية انجي خوري محركات البحث والتريند بعد ان كشفت لاول مرة سبب خلعها الحجاب رغم اعلان توبتها.
وفي التفاصيل اطلت انجي خوري بمقطع فيديو وهي منفعلة مشيرة الى انها قد تعبت من كثرة الحديث عن امورها الشخصية مؤكدة انها خلعت الحجاب بسبب سؤ وضعهم المادي الامر الذي اضطرها لخلع الحجاب لتأمين عمل تقطات منه.
هذا وكان قد فاجأت انجي خوري الجمهور بظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون الحجاب وذلك بعد أن كانت قد أعلنت عن توبتها والتزامها به.