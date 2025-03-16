وفاة الممثل القدير أنطوان كرباج بعد صراع مع المرض

وفور انتشار الخبر، تصدر اسم الراحل حديث المتابعين ورواد مواقع التواصل، اذ حرص الجميع على التعبير عن حزنهم ونعي الراحل بكلمات مؤثرة، فكتب احدهم: "دموع المسرح والتلفزيون والسينما والفن والشِعر والصداقة على الكبير الرائع.. أنطوان كرباج... إلى دار الخلود".الى ذلك، نشرت احدى المتابعات صورة للراحل وعلقت عليها بالقول: "كم أنّ الشيخوخة قاسية وأحمالها ثقيلة، وهي أحياناً تُكلّف الجسد والذاكرة والتوازن وتتحوّل وحشة، يهوّن الإرث الذي تراكم من العطاء والفنّ والخشبة ويغلُب كل رحيل، فلا يكون الموت سوى أوانٍ للاستراحة والانطفاء البدني عناقاً مع الأبد.. الممثل اللبناني أنطوان كرباج بأمان الله".