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دانييلا رحمة تتحدث عن حلم الأمومة وتكشف هذا السر عن ناصيف زيتون
دانييلا رحمة تتحدث عن حلم الأمومة وتكشف هذا السر عن ناصيف زيتون
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دانييلا رحمة تتحدث عن حلم الأمومة وتكشف هذا السر عن ناصيف زيتون

فن

2025-03-18 | 06:39
دانييلا رحمة تتحدث عن حلم الأمومة وتكشف هذا السر عن ناصيف زيتون
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Aljadeed
دانييلا رحمة تتحدث عن حلم الأمومة وتكشف هذا السر عن ناصيف زيتون

أبدت النجمة دانييلا رحمة حماسها لتحقيق حلم الأمومة وكشفت عن جوانب شخصية ومهنية في حياتها خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية".

وأكدت النجمة اللبنانية أن لديها الكثير من الأحلام التي لم تحققها بعد ولكن "أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أمًا"، كما كشفت عن رغبتها في تعلم الرقص بشكل احترافي، مؤكدةً أنها ستواصل التدريب ولن تتوقف هذه المرة.
ووصفت دانييلا التمثيل بأنه "كل شيء بالنسبة لي ولا أستطيع التنفس من دونه"، مشيرة الى أن شخصية "روح" كانت الأكثر تحديا بالنسبة لها، موضحة أنها لا تستطيع التوجه إلى موقع التصوير دون تحضير مسبق، حيث تقضي وقتًا طويلًا في قراءة النصوص، تدوين الملاحظات، والتعمق في شخصياتها.
وعند سؤالها عن إمكانية تجسيد شخصية شريرة، أكدت دانييلا أنها لم تؤد هذا النوع من الأدوار من قبل، لكنها مستعدة لخوض التجربة، كما أبدت رغبتها الكبيرة في تجربة الأعمال الكوميدية.
وتحدثت عن زوجها النجم ناصيف زيتون، وأكدت أنها باتت تشرب المتة كل صباح، وبات من روتين يومها، مشيرةً إلى أن زوجها عودها على هذه العادة.
 

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