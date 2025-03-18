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حلا شيحة ترتدي الحجاب وتحذف كل صورها
حلا شيحة ترتدي الحجاب وتحذف كل صورها
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حلا شيحة ترتدي الحجاب وتحذف كل صورها

فن

2025-03-18 | 06:55
حلا شيحة ترتدي الحجاب وتحذف كل صورها
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Aljadeed
حلا شيحة ترتدي الحجاب وتحذف كل صورها

فاجأت الممثلة المصرية حلا شيحة الجمهور مرة جديدة بعودتها لارتداء الحجاب، مما أثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات.

وفي التفاصيل، نشرت حلا شيحة مجموعة صور وهي ترتدي الحجاب وبرفقتها قطة، وذلك عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

كما أنها حذفت كل الصور السابقة بدون حجاب، واكتفت بصورة وحيدة رئيسية لحسابها الخاص وهي بشعرها.

هذه الصور أثارت تفاعلاً، وأبدى العديد من رواد مواقع التواصل دعمهم لها ولعودتها مجددا للحجاب، بينما طرح آخرون تساؤلات حول مستقبلها الفني لاسيما أن آخر مسلسل لها "إمبراطورية ميم" الذي عرض في رمضان الماضي.

بدورها، ردت حلا عبر خاصية التعليقات وعبرت عن شكرها لمتابعيها وقالت "بحب الحجاب جدا لأني بحب القرآن جدا وفهمته وفاهمة معانيه ولما كنت 23 سنة شفت رؤيا يوم القيامة وبعدها شفت أني بقرأ سورة ياسين صحيت وبعدها لما قريت القرآن لأول مرة في حياتي كل المعاني وصلت.. وكل حاجة في القرآن كلام ربنا واضحة وضوح الشمس".

 

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