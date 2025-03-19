منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر.. اليكم التفاصيل

وأوضح محمد عبد الله أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المناقشات المستفيضة داخل مجلس الإدارة، حيث تسعى النقابة للحفاظ على معايير وضوابط الغناء في مصر وتنظيم الساحة الفنية بما يتماشى مع القوانين المهنية.وأشار البيان إلى أن القرار صدر بناءً على طلب التحقيقات الجارية مع هيفاء وهبي بشأن الشكوى المقدمة ضدها من العضو خالد مصطفى حسانين (المعروف بـ "خالد التهامي")، وبحسب المذكرة المقدمة إلى نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، فقد تم اتخاذ القرار في جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2025.وتواصل ET بالعربي مع محمد عبد الله، المتحدث بأسم نقابة الموسيقين، للوقوف على تفاصيل وقف هيفاء وهبي من الغناء، حيث قال:"بالنسبة لموضوع هيفاء وهبي تقدم لينا عضو عامل استاذ خالد التهامي بيقول أن هيفاء وهبي بتطعن في سمعتي، وبتقول أن أنا ببوظ ليها حفلات الصوت اللي هي بتعمله، ونفي كل الكلام ده، وقال أن لم يتدخل أبدا في حفلات هيفاء هبي، بالإضافة أن هي قالت أنه بيتعاقد على حفلات بأسمها كما لو كان هو مدير أعمالها، وطبعا صلته بي نهائي، وقال أنه هو ملوش علاقة بيها، ولكن هي صرحت في أكثر من لقاء أن خالد التهامي بيتدخل في الحفلات وبيبوظ صوتها، والشكوي اتعرضت على مجلس الإدارة والسيد النقيب العام مصطفى كامل والشئون القانونية، وقمنا بإخطار هيفاء وهبي بإحضار التحقيق ولكنها لم تحضر للأسف ولم نسمع أقولها، وبالتالي سقط حقها في السماع لأقولها، وبناءا عليه أصدر قرار من النقابة بمنعها من الغناء".يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية لتنظيم قطاع الغناء وضمان التزام المطربين بالمعايير المهنية.