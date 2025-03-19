كذبة واحدة قد تنهي حياة الأمير هاري في أميركا

Royal commentator Kinsey Schofield comments on the release of Prince Harry's visa files being approved after a legal challenge from a think tank.



"Why would the US government have allowed Prince Harry into the country if he were open and honest about that drug use."@Iromg pic.twitter.com/OrWlBGc1yQ — Talk (@TalkTV) March 17, 2025

وفي أحدث التطورات بشأن وثائق الأمير هاري، أمرت محكمة أمريكية بنشر الوثائق المتعلقة بطلب تأشيرته بحلول اليوم الثلاثاء، حيث أمر القاضي كارل نيكولز بنشر الملفات كجزء من طلب حرية المعلومات (FOI) المقدم من مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية أمريكية محافظة.وفي حين أنه ليس من الواضح ما هي الملفات التي ستنشر، إلا أنها قد تشمل نماذج توضح ما إذا كان هاري أجاب بـ"لا" عند سؤاله عمّ إذا كان يتعاطى المخدرات.وفي حال ثبت كذب هاري فمن الممكن أن يواجه قرار الترحيل، خاصة أنه ذكر في كتاب مذكراته "سبنسر" معلومة تعاطيه القنب، والكوكايين، والفطر السحري.وتأتي مطالبات المؤسسة بالكشف عن معلومات تأشيرة هاري، بعدما ساورتها الشكوك حول إخفاء هاري معلومة تعاطيه السابق للمخدرات غير المشروعة في طلبه، وهو ما كان ينبغي أن يمنعه من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.وسبق أن جادلت المؤسسة بضرورة الكشف عن إجابات هاري السابقة حول تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة؛ لأنها قد تثير تساؤلات حول نزاهة الحكومة الأمريكية.