تطور مفاجئ في قضية اعتداء ابن محمد رمضان على طفل

وبعد أشهر من الجدل، تم الإعلان عن مصالحة بين النجم الصري وابنه وبين أسرة الطفل الذي تعرض للاعتداء من نجل رمضان وتسبب له بضرر نفسي والجسدي، ولكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالقضيةوبدأت الواقعة عندما تقدمت السيدة "رولا عبدالله" مديرة في إحدى شركات الإعلانات، ببلاغ رسمي ضد نجل الفنان المصري متهمة اياه بالاعتداء على ابنها "عمر محمد"، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وتحولت إلى مشاجرة، مما أسفر عن إصابة الطفل بكدمات واحمرار في خدّه الأيسر.بدوره، أكد والد الطفل المعتدى عليه أن ابن رمضان هدد طفله وقال له: "إنت مش عارف أنا ابن مين؟، ثم أغلق عليه باب الحمام بواسطة كرسي، واحتجزه بشكل غير قانوني، وبعد خروج الأطفال من الحمام، التقوا بمحمد رمضان، الذي بدا غاضباً ووبخ الأطفال وهمس في أذن ابنه، مما دفع الأخير للتقدم وصفع الطفل على وجهه".