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تجاهلت رسالة شقيقتها قبل رحيلها.. رحمة رياض تروي بحزن ما حصل معها
تجاهلت رسالة شقيقتها قبل رحيلها.. رحمة رياض تروي بحزن ما حصل معها
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تجاهلت رسالة شقيقتها قبل رحيلها.. رحمة رياض تروي بحزن ما حصل معها

فن

2025-03-19 | 07:42
تجاهلت رسالة شقيقتها قبل رحيلها.. رحمة رياض تروي بحزن ما حصل معها
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Aljadeed
تجاهلت رسالة شقيقتها قبل رحيلها.. رحمة رياض تروي بحزن ما حصل معها

تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة رياض محركات البحث والتريند بعد ان تحدثت عن تجربة مريرة مرت بها، بسبب فقدان أختها من والدها عن عمر ناهز 41 عاماً، موضحة أنها نادمة بسبب تجاهلها لرسالتها الأخيرة.

وقالت رحمة رياض في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش، إن أختها الراحلة كانت قريبة منها، ولكنها رحلت عن عالمنا في شبابها؛ بسبب معاناتها مع مرض السرطان.
أضافت رحمة رياض قائلة: “قبل أن تتوفى بأيام، أرسلت لي رسالة تعرفني على خطوبة ابنتها، وكانت سعيدة، وأنا كنت غاضبة منها في أمر ما فلم أرد، وبعدها سمعت خبر وفاتها”.
وأعربت عن حزنها وأسفها لعدم الرد على رسالة أختها في وقتها، مؤكدة أنها نادمة، وإلى الآن تراجع المحادثة بشكل يومي وتشاهد صورها وكلامها، وتلوم نفسها على هذا التجاهل.
كما أكدت رحمة رياض أنها في أفضل حال، حيث تمر بأجمل مرحلة في حياتها بعد قدوم ابنتها الأولى “عالية”، مشيرة إلى أن الأمومة قد غيّرت الكثير في حياتها وجعلتها أكثر هدوءًا ووعيًا.
وعبرت رحمة رياض عن سعادتها بأمومتها، لافتة إلى أن حياتها أصبحت مرتبطة بابنتها، مع هدف أكبر في حياتها بعد قدومها. وأضافت أن الأمومة ليست مجرد سعادة، بل هي رحلة مليئة بالتحديات التي تشمل تغييرات في مواعيد النوم وحياة يومية أكثر تنظيمًا.
وفي سياق متصل أوضحت رحمة رياض أنها تزوجت في عمر كبير نسبياً في منتصف الثلاثينيات من عمرها، مشددة على أن “العمر” ليس مقياساً لاتخاذ هذه الخطوة، وإنما المقياس الوحيد هو إيجاد شريك حياة مناسب.
وكشفت رحمة رياض انها الآن تبلغ من العمر 38 عاما وتزوجت وهي بعمر الـ 34 عاما.
وعن سبب سكنها في تركيا أكدت رحمة أنها اختارت العيش في إسطنبول بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، مشيرة إلى أنها تجد راحة نفسية هناك، حيث يمكنها ارتداء ملابس مريحة والتعايش مع عائلتها بشكل هادئ ومتناغم.
 

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