غرق سلاف فواخرجي داخل سيارتها.. ما علاقة مسلسل "اسمهان"؟

وفي التفاصيل، نشر محبو سلاف فواخرجي فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "اسمهان" بالشراكة معها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".
وبدت الممثلة السورية التي كانت تجسد دور "اسمهان" وقد غرقت سيارتها، ويتم التصوير داخل المياه وهي مبللة بالكامل.
ولاقى الفيديو إشادة بأداء سلاف في العمل الذي عرض قبل عدة سنوات، ولاقى نجاحاً كبيراً حينها.
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A post shared by شغف: سلاف فواخرجي (@sulaffawakherji_arab_lovers)
A post shared by شغف: سلاف فواخرجي (@sulaffawakherji_arab_lovers)
وجهت الممثلة السورية أمل عرفة رسالة شكر إلى متابعيها الذين عايدوها بمناسبة عيد ميلادها، والذي يصادف في 18 من شهر آذار في كل عام.
كشفت الممثلة السورية كندا علوش أنها ستكون سعيدة للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدراما السورية، وتتمنى أن يحدث ذلك قريباً من خلال عمل جيّد، يليق بالفن السوري، وذلك بعد غياب قسري لها دام لسنوات أثناء حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومعارضتها له.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بالأخبار الفنية مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي وهو يؤم بالمصلين.