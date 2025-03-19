غرق سلاف فواخرجي داخل سيارتها.. ما علاقة مسلسل "اسمهان"؟

وفي التفاصيل، نشر محبو سلاف فواخرجي فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "اسمهان" بالشراكة معها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

وبدت الممثلة السورية التي كانت تجسد دور "اسمهان" وقد غرقت سيارتها، ويتم التصوير داخل المياه وهي مبللة بالكامل.