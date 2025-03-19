امل عرفة في رسالة مؤثرة في عيد ميلادها: مساحة الفرح ضاقت

وكتبت أمل عرفة تدوينة عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس"، قالت فيها: "شكراً لكل من عايدوني بعيد ميلادي، رغم أن مساحة الفرح قد ضاقت ولكن يبقى الأمل بالمحبة كبير، شكراً، رجاؤنا من الله أن يكون القادم أفضل".

وانهالت تعليقات المتابعون على تدوينة عرفة، وجاء من بينها: "عقبال المية بالصحة والعافية وتكوني مرتاحة البال ع طول ويحفظلك عيلتك الحلوة"، "أتمنى لك يومًا مليئًا بالفرح والضحك والسعادة التي تُدخلها على من حولك! عسى أن يكون هذا العام مليئًا بالمغامرات المثيرة والنجاحات والذكريات العزيزة. عيد ميلاد سعيد"،"غاليتنا ربي يجعل ايامك كلها خير"، وغيرها.