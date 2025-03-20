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اول تعليق لـ هيفاء وهبي على قرار منعها الغناء في مصر: بلا بلا بلا
اول تعليق لـ هيفاء وهبي على قرار منعها الغناء في مصر: بلا بلا بلا
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اول تعليق لـ هيفاء وهبي على قرار منعها الغناء في مصر: بلا بلا بلا

فن

2025-03-20 | 05:37
اول تعليق لـ هيفاء وهبي على قرار منعها الغناء في مصر: بلا بلا بلا
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Aljadeed
اول تعليق لـ هيفاء وهبي على قرار منعها الغناء في مصر: بلا بلا بلا

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطريقة غير مباشرة عن قرار منعها بالغناء في مصر، وذلك من خلال تدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة من الصور والفيديوهات عبر "انستغرام"، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية، باريس.

وعلقت وهبي قائلة: "استمروا في الكلام، أنا لا أسمع، بلا بلا بلا".

وكانت قد قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة مصطفى كامل، منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر.

القرار بحسب وسائل إعلام مصرية جاء بناء على شكوى قدمها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين المعروف باسم "خالد التهامي" والذي كان يعمل مديرا لأعمالها سابقا واتهمها بالتشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تضمنت المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة تفاصيل الشكوى والإجراءات المتخذة، حيث تم استدعاء هيفاء وهبي للتحقيق في مناسبتين، لكنها لم تحضر، وبناء على ذلك، قررت لجنة التحقيقات عدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر، وصدق على هذا القرار في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2025.

 

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