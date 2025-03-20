ديانا كرزون تتأثر وتبكي بسبب ابنتها

وظهرت ديانا كرزون في الفيديو، متأثرة وتبكي، إذ لم تستطع منع دموعها من التساقط، بعد مشاهدة ابنتها الكبرى سلمى في حفل عيد الأم بمدرستها، وهي تغني وترقص على المسرح.
كما ظهرت ديانا وهي تشجع ابنتها، التي غنت مع الأطفال الأغنية الخاصة بالأم.
وأرفقت ديانا الفيديو بتعليق مؤثر كتبت فيه: "اليوم أول مرة بحضر حفلة عيد الأم بالمدرسة.. إحساس ما بينوصف إني اشوف سلمى بتغني وبتحتفل معي وفاهمه انه عيد الأم، وأول تجربة الها كمان بالمدرسة. فرحتها لما شافتني كانت مش طبيعية، نظراتها، ضحكتها، خجلها، أخدتي قلبي يا ماما".
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A post shared by diana karazon ديانا كرزون🍒 (أم راشد) (@dianakarazonw)
A post shared by diana karazon ديانا كرزون🍒 (أم راشد) (@dianakarazonw)
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