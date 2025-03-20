ابنة امل عرفة و عبدالمنعم عمايري تلفت الانظار بجمالها .. شاهدوا كيف اصبحت

وفي التفاصيل اطت مريم عمايري بمقطع الفيديو المتداول بطريقة عفوية حيث بدت شابة كبيرة نسخة عن والدتها.
وعلقت النجمة اللبنانية نادين الراسي على الفيديو قائلة: يخزي العين قمر.
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A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
A post shared by Lima AL-MULLA (@coulissemag)
استذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والدتها الراحلة السيدة سيلفي قطوف بمناسبة عيد الأم، ونشرت صورة مميزة جمعتها بها، عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ مريم عمايري ابنة الممثلين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري.
تصدر خلال الساعات الماضية ظهور نادر لوالدة الفاشنيستا الكويتية فرح الهادي والممثلة شوق الهادي.