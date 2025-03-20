ابنة امل عرفة و عبدالمنعم عمايري تلفت الانظار بجمالها .. شاهدوا كيف اصبحت

تصدر اسم الممثلة السورية امل عرفة والممثل عبد المنعم عمايري محركات البحث والتريند بعد ان نشرت احدى الصفحات المهتمة باخبار النجوم مقطع فيديو لابنتهما مريم من احدث ظهور لها.