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سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة في عيد الام
سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة في عيد الام
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سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة في عيد الام

فن

2025-03-21 | 05:54
سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة في عيد الام
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Aljadeed
سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة في عيد الام

استذكرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والدتها الراحلة السيدة سيلفي قطوف بمناسبة عيد الأم، ونشرت صورة مميزة جمعتها بها، عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

وعلقت سيرين على المنشور معربة عن اشتياقها لها، وقالت: "اشتقتلك ماما".

 

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