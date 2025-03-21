سيرين عبد النور تستذكر والدتها الراحلة في عيد الام

وعلقت سيرين على المنشور معربة عن اشتياقها لها، وقالت: "اشتقتلك ماما".
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تمت مشاركة منشور بواسطة • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
تمت مشاركة منشور بواسطة • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ مريم عمايري ابنة الممثلين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري.
تصدر اسم الممثلة السورية امل عرفة والممثل عبد المنعم عمايري محركات البحث والتريند بعد ان نشرت احدى الصفحات المهتمة باخبار النجوم مقطع فيديو لابنتهما مريم من احدث ظهور لها.
تصدر خلال الساعات الماضية ظهور نادر لوالدة الفاشنيستا الكويتية فرح الهادي والممثلة شوق الهادي.