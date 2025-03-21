ولي العهد الامير الحسين يهنئ والدته وزوجته بمناسبة عيد الام: كل عام وأنتما للحياة بهجة

وشارك الأمير الحسين صورتين، الأولى برفقة والدته الملكة رانيا وهي تحمل مولودته الأميرة إيمان، وأخرى للأميرة رجوة وهي تحمل طفلتهما أيضاً، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، أرفقهما بتعليق جاء فيه: "إلى والدتي الغالية وزوجتي المُحبة، كل عام وأنتما للحياة بهجة وللعطاء عنوان، عيد الأم".

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور، الذي حرص على تهنئة الملكة رانيا وزوجة ابنها الأميرة رجوة بهذه المناسبة، متمنين لهما دوام الصحة والسعادة.