ولي العهد الامير الحسين يهنئ والدته وزوجته بمناسبة عيد الام: كل عام وأنتما للحياة بهجة

وشارك الأمير الحسين صورتين، الأولى برفقة والدته الملكة رانيا وهي تحمل مولودته الأميرة إيمان، وأخرى للأميرة رجوة وهي تحمل طفلتهما أيضاً، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، أرفقهما بتعليق جاء فيه: "إلى والدتي الغالية وزوجتي المُحبة، كل عام وأنتما للحياة بهجة وللعطاء عنوان، عيد الأم".
وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور، الذي حرص على تهنئة الملكة رانيا وزوجة ابنها الأميرة رجوة بهذه المناسبة، متمنين لهما دوام الصحة والسعادة.
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A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
احتفلت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور بمناسبة عيد الأم بطريقة مميزة، من خلال استضافة ابنتها تاليا وابنها كريستانيو في بودكاست "قرب لي"، لتبادل حديث عائلي عاطفي.
عايدت ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري والدتها بطريقة مميزة، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 آذار من كل عام.
احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمناسبة عيد الأم، من خلال إهداء والدته الراحلة أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أمي"، والتي تعاون فيها مع الفنانة المغربية المصرية جنات.