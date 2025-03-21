ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة بسبب شهرة والدتها

وفي التفاصيل، فقد بدأت الفنانة اللبنانية البودكاست بمعايدة جميع الأمهات حول العالم، وسألت ابنيها تاليا وكريستانيو عن الصفة التي لا يحبونها فيها، ليتفق الثنائي أنهما يكرهان عصبيتها، حيث قالت ابنتها تاليا إنها عندما تغضب تتحول لشخص آخر.

وكشفت تاليا أن أبرز نصيحة قدمتها لها والدتها النجمة اللبنانية هي عدم منح الناس حولها الثقة المطلقة، حتى لا تتعرض للانكسار.

وخلال الحلقة أكدت تاليا أنها فخورة بوالدتها ومهنتها في التمثيل، إلا أن شهرتها تسبب لها مشكلة في المدرسة، وقالت إن إحدى زميلاتها في المدرسة دائمًا ما تخبرها أن سبب حب المعلمات والفتيات لها بالمدرسة لأنها ابنة سيرين عبدالنور؛ ما أثر على ثقتها بنفسها.

وعلَّقت سيرين على تصريح ابنتها، مُشيرةً إلى أنه يتوجب عليها عدم فقدان ثقتها بنفسها، فهي فتاة ناجحة وذكية وجميلة، لذلك يحبها الناس.

وطرحت النجمة اللبنانية العديد من الأسئلة التي أجاب عليها ابنيها بطريقة عفوية، حيث أشاد الجمهور بعلاقة النجمة اللبنانية مع ابنيها والحوار العفوي الذي جمعهم.

ولفتت تاليا بشكل خاص أنظار الجمهور؛ بسبب جمالها وتصريحاتها التي وصفها الجمهور بالمتزنة والمميزة.