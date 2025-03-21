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عاجل - وفاة الاعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع مع المرض
عاجل - وفاة الاعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع مع المرض
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عاجل - وفاة الاعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع مع المرض

فن

2025-03-21 | 16:22
عاجل - وفاة الاعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
عاجل - وفاة الاعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع مع المرض

توفيت الاعلامية اللبنانية هدى شديد مساء اليوم بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

هدى شديد هي اعلامية لبنانية، عرفت ببراعتها في تقديم البرامج الحوارية والسياسية.

هي صاحبة المسيرة الاعلامية والصحافية التي امتدت لأكثر من 30 عاماً.

بدأت مسيرتها بالتغطية الاعلامية على شاشة الـlbci وعرفت وقتها بمراسلة القصر الجمهوري، وقدمت العديد من البرامج الحوارية والسياسية.

اصيبت بمرض السرطان منذ اكثر من 12 عاماً وفي كل مرة كانت تتغلب عليه.

يشار الى ان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والسيدة الأولى نعمت عون كانا كرما الاعلامية هدى شديد مؤخراً في القصر الجمهوري.

وجاء تكريم شديد التي لم تعرف معنى الاستسلام إن في عملها أو في مواجهة تحديات الحياة، مسطّرة قصة كفاح تروى في صراعها مع المرض وتحدي الالم بايمان، اعترافا بتفانيها المهني وتمسكها بمواصلة العطاء والتضحية، حيث كان في كل خطوة اتخذتها امل لا يهزم وعزيمة لا تلين.

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