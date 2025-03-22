حمل دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يتصدر وهذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل نشرت صفحة شربيليتا المهتمة باخبار النجوم والمشاهير خبرا يؤكد ان الثنائي ناصيف زيتون و دانييلا رحمة قد شوهدا معا عند طبيب نسائي في احد المستشفيات في لبنان.

وقد اكد الطبيب ان دانييلا رحمة حامل بحسب ما افادت صفحة شربيليتا.