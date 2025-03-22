حمل دانييلا رحمة من ناصيف زيتون يتصدر وهذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل نشرت صفحة شربيليتا المهتمة باخبار النجوم والمشاهير خبرا يؤكد ان الثنائي ناصيف زيتون و دانييلا رحمة قد شوهدا معا عند طبيب نسائي في احد المستشفيات في لبنان.
وقد اكد الطبيب ان دانييلا رحمة حامل بحسب ما افادت صفحة شربيليتا.
تصدر اسم الممثل السوري تيم حسن والممثلة السورية كاريس بشار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو من كواليس تصوير العمل وتحديدا مشهد الزفاف الذي نال اعجاب المتابعين.
خيّم الحزن على الوسط الإعلامي في لبنان، بعد وفاة الإعلامية اللبنانية هدى شديد مساء امس الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
كشف الفنان أحمد كمال، عن تطورات الحالة الصحية لزوجته السابقة الفنانة عبلة كامل، بعد الشائعات التي أحاطت بها طوال الفترة الماضية خاصة مع ابتعادها عن الوسط الفني وعدم ظهورها في أي من وسائل الإعلام أو الاستجابة لطلبات التكريم من المهرجانات.