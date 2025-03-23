روان بن حسين برسالة مبكية لابنتها من داخل السجن

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A post shared by رقيـه الجميـله 🤍 (@rq_be4_and_after_)
A post shared by رقيـه الجميـله 🤍 (@rq_be4_and_after_)
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A post shared by رقيـه الجميـله 🤍 (@rq_be4_and_after_)
تصدر خلال الساعات الماضية اعتزال الممثل السوري بشار اسماعيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.
كشفت الاعلامية نهى نبيل كواليس انتقالها إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد شراء منزل هناك عقب سحب الجنسية الكويتية منها.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، برفقة كايلا ابنة شقيق زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، حيث طغت البراءة والعفوية على الفيديو.