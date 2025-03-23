روان بن حسين برسالة مبكية لابنتها من داخل السجن

وجهت الفنانة الكويتية روان بن حسين رسالة صوتية لابنتها لونا بمناسبة عيد الأم، من خلال تسجيل صوتي على صفحتها الرسمية في منصة "إنستغرام".



عبرت روان بن حسين في الرسالة الصوتية، عن اشتياقها لابنتها لونا، مرسلة لها تمنياتها بأن تكون بخير، وأن تبقى قوية، مؤكدة لها والدموع تغلبها بأنها ستعود لتراها قريباً.

وفي وقت سابق اعربت روان بن حسين عن اشتياقها لابنتها حيث كتبت عبر صفحتها في انسترام: "اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمعني بابنتي".