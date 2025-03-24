مايا دياب تخرج عن صمتها وتحسم الجدل.. ما علاقة شيرين عبد الوهاب؟

علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على إشاعة منعها من استضافة الفنانة شيرين عبد الوهاب في برامج تلفزيونية.



وكتبت مايا دياب عبر صفحتها الشخصية في منصة “اكس”: “ردًا على الإشاعة المتداولة والتي لا أساس لها من الصحة، عندما سألت الاعلامية العزيزة أسماء إبراهيم في برنامج “حبر سرّي” الاعلامي الصديق نيشان سؤال غريب وغير مفهوم المصدر: ولا مرة كان عندي هيدا النوع من التصرفات لا مع شيرين ولا مع أي فنان او فنانة خصوصاً انّه شيرين صديقة مقربة ولطالما اجتمعنا ببيروت . . كل ما أتمناه لشيرين هو العودة القوية للنشاط الفني وتخطي كل المحن اللي عم تعيشها بكلّ القوة الموجودة عندها”.



واختتمت: “ملاحظة : هالشائعة ممكن تنطبق على فنانين آخرين بس اكيد مش عليي أنا”.