سامر البرقاوي يعلن انتهاء تصوير "تحت سابع أرض" ويوجه رسالة مؤثرة

اعلن المخرج السوري سامر البرقاوي، انتهاء أعمال تصوير مسلسل "تحت سابع أرض"، في العاصمة السورية دمشق، وذلك قبل أيام من انتهاء شهر رمضان.



ونشر سامر البرقاوي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس "تحت سابع أرض"، معلناً انتهاء عمليات التصوير اليوم، الـ24 من شهر رمضان.



وكتب المخرج السوري: بعد وقت طويل وشغل مستمر ‎خلصنا اليوم وبعون الله تصوير مسلسل تحت سابع أرض بدمشق‎.



ووجه البرقاوي رسائل شكر لفريق العمل، قائلاً: شكراً لكل نجوم العمل الكبار فرداً فرداً، وللفنيين اللي ورا الكاميرا وللجمهور الكريم اللي غمرنا رسائل محبة، والشكر للصحافة الكريمة، والشكر الأبرز لشركة الصباح على كل الدعم والتسهيلات اللي قدموها لينجح المسلسل ‎وإن شاء الله النهاية تكون عند حسن ظنكن.