سلاف فواخرجي تخرج عن صمتها بعد مطالبات بسحب جنسيتها السورية

وفي التفاصل، فقد كتبت سلاف: "أعلم أن الحياة تستمر وعلينا أن نستمر معها مادمنا أحياء… لكن كيف نكون أصحاء العقل والروح … وكل هذا الموت بيننا … وبدل أن ننتظر الفرح ننتظر القدر … كيف ووباء الكراهية يحتل القلوب ويتغلغل كما يفعل العدو بنا ؟ ألعنة حلّت علينا ؟ أم هي لعنة أزلية على بلادنا ؟ ما ذنبنا وما ذنبها ؟ ومن بمقدوره فكّّ سواد السحر الساكن فينا ؟ معجزة من الخالق ؟ أم رجال الدين ؟ أم الساسة ؟ أم المنجمين ؟ أم نحن ؟".

وكان قد تصدر خلال الساعات الماضية مطالبات من قبل بعض السوريين بمنع الممثلة السورية سلاف فواخرجي من دخول الاراضي السورية، بالإضافة الى سحب جنسيتها السورية.