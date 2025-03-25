رامي عياش يكشف سبب خلافه مع فضل شاكر

كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن تفاصيل خلافه مع الفنان فضل شاكر، موضحًا أنه لم يهاجمه يومًا، لكنه فوجئ بهجوم غير مبرر من شاكر قبل اعتزاله، دون أن يقدّم أي اعتذار حتى اليوم.

