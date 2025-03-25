رامي عياش يكشف سبب خلافه مع فضل شاكر
كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن تفاصيل خلافه مع الفنان فضل شاكر، موضحًا أنه لم يهاجمه يومًا، لكنه فوجئ بهجوم غير مبرر من شاكر قبل اعتزاله، دون أن يقدّم أي اعتذار حتى اليوم.
وأكد عياش خلال لقائه في برنامج "حبر سري" أنه شعر بالحزن الشديد من تصرفات فضل، خاصة أنه كان يحبه ويحترمه، لكنه لا يزال حتى الآن لا يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم.
وأشار إلى أن التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة غير صحية، حيث يبحث البعض عن أي سبب، مهما كان تافهًا، لانتقاد الآخرين.