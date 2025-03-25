ابنة أيمن زيدان بموقف محرج وتكشف ما فعله والدها: قاطعني لفترة

وردّت الممثلة الشابة على أسئلة سريعة من مقدّم برامج في فيديو على "إنستغرام" عن ردّ فعل والدها على بعض الأمور، وأكدت أنها لم تواجه أي موقف صعب يتمثل بهروبها من المدرسة، وقالت بعفوية: "أول مرة لقطني عم دخّن عصّب كتير، وأنا اضطريت آخذ سيجارة من علبة السجائر الخاصة به، ولما شافني صار يصرخ عليّ ويقلّي بتدخني ومن علبتي؟".وأضافت: "قاطعني لفترة وما بقا يحكي معي وأنا صرت إبعت له صوري أنا وصغيرة ليحنّ قلبه عليّ"، ووصفت والدها بأنه "صاحب أطيب قلب، يمكن ملامح الوجه تظهر عكس ذلك، بس هو ما في أطيب منه".وتفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر العفوي، ونال إعجاب الآلاف من المتابعين الذين عبّروا عن حبهم الكبير للنجم السوري، وأشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمع نورا بوالدها وبعفويتها وكلماتها التلقائية عنه وعن طيبة قلبه.