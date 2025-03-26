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صدور حكم جديد بحق سلمان الخالدي بعد أشهر من سجنه
صدور حكم جديد بحق سلمان الخالدي بعد أشهر من سجنه
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صدور حكم جديد بحق سلمان الخالدي بعد أشهر من سجنه

فن

2025-03-26 | 12:52
صدور حكم جديد بحق سلمان الخالدي بعد أشهر من سجنه
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Aljadeed
صدور حكم جديد بحق سلمان الخالدي بعد أشهر من سجنه

تصدر اسم سلمان الخالدي محركات البحث والترند بعد ان قضت محكمة الجنايات اليوم بحبسه 5 سنوات لإدانته في قضية التداول على مسند الإمارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد سرّبت احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على تطبيق "اكس" في وقت سابق تفاصيل التحقيق مع سلمان الخالدي وما حصل معه.
وفي التفاصيل، فقد جاء في المنشور التالي: "من خلال التحقيق ذكر سلمان أسم عبد الرحمن فهد وتبين أنه يعمل بمكتب (محمد المطير) وكان يتم تحويل المبالغ بشكل شهري تحت اسم عبدالرحمن إلى سلمان عن طريق الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة من الكويت إلى بريطانيا بشكل شبه شهري كراتب ثابت مقابل بعض التعليمات".
وأضاف: "بعد تفريغ هاتف سلمان الخالدي من قبل ضباط أمن الدولة تبين ان له تواصل مع أغلب النواب المعارضة وأغلب توجيهات محمد المطير كان يتم نقلها عن طريق الشخص الذي يعمل في مكتب محمد المطير مباشرة إلى سلمان وهذا بحسب بعض المحادثات المخزنة بالهاتف على شكل صور، سلمان صورها من هاتف اخر وخزنها لديه".
 

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