احمد سعد بخطوة لافتة تجاه زوجته علياء بسيوني

أعلن الفنان المصري أحمد سعد مؤخرًا عن تغيير إدارة أعماله، حيث قرر اختيار زوجته عليا بسيوني كمديرة جديدة لأعماله، وذلك بعد عودتهما إلى الحياة الزوجية مجددًا خلال الفترة الماضية.



ونشر أحمد سعد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا قال فيه: "مديرة أعمالي أم عيالي عليا بسيوني"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره.

وكان قد فاجأ أحمد سعد زوجته بهدية مميزة، حيث قدم لها سيارة فاخرة من أحدث الموديلات، ووثق اللحظة بفيديو شاركه مع متابعيه، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.