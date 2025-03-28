ميغان فوكس ترحب بمولودتها الأولى من حبيبها السابق

وأعلن ماشين غان كيلي الخبر السعيد عبر صفحته الخاصة في "إنستغرام"، إذ شارك فيديو قصير باللونين الأسود والأبيض، تظهر فيه الطفلة الصغيرة ممسكة بإصبعه السبابة، وأرفق الصورة بتعليق يرحب فيه بطفلته الصغيرة، إذ كتب: "لقد وصلت أخيرًا! بذرتنا الصغيرة".ولم تكشف ميغان فوكس عن اسم ابنتهما، إلا أنها أشارت إلى أن تاريخ ميلادها، إذ أنجبتها بتاريخ 27 مارس/آذار الحالي.يُشار إلى أن الثنائي أعلنا انتظار مولودتهما، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، عندما نشرت ميغان صوراً تستعرض من خلالها بطنها المكور، واختبار حمل إيجابي عبر صفحتها على "إنستغرام".