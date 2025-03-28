ميغان فوكس ترحب بمولودتها الأولى من حبيبها السابق

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A post shared by mgk (@machinegunkelly)
A post shared by mgk (@machinegunkelly)
شهدت خلال الساعات الماضية عودة الضربات الاسرائيلية للضاحية الجنوبية بعد عدة اشهر على اتفاق وقف اطلاق النار.
وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام" رسالة مؤثرة الى صديقتها المقرّبة الممثلة السورية كندة علوش، هنّأتها فيها بعيد ميلادها وعبّرت عن محبّتها وتقديرها لها، مؤكدةً أنها إنسانة استثنائية تمتلك صفات الرقي، وسعة الصدر، والإيمان العميق.
تستعد الفنانة المغربية دنيا بطمة للعودة إلى الساحة الغنائية بقوة، بعد غياب، إذ تحضر لإطلاق أغنية جديدة بأسلوب عصري يتماشى مع التطور الذي تشهده الموسيقى المغربية الحديثة.