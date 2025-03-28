سعيد العويران يكشف حقيقة ارتباطه بـ غادة عبد الرازق

خلال الحلقة، تطرق سعيد العويران للحديث عن طبيعة علاقته بالنجمة المصرية غادة عبدالرازق، ردًا على الشائعات المنتشرة حول مشروع زواج يجمعهما.وقال نجم المنتخب السعودي السابق إن غادة مجرد صديقة، لكن له الشرف في الزواج بها، فهي سيدة جميلة ومثقفة جدًا، لكن أكد أنه لم يتقدم لخطبتها أبدًا.وكشف اللاعب السابق أن علاقته بالنجمة المصرية بدأت خلال تصويرها مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة"، وأكد أن الشائعات بدأت بسبب فيديو جمعهما من المغرب خلال تواجدها في إحدى المناسبات.وأكد سعيد العويران أنه تزوج في عام 1994 وانفصل رسميًا في عام 1998، ومنذ ذلك الحين هو أعزب، لكنه تزوج أكثر من 7 مرات مسيار بعد انفصاله رسميًا.