دنيا بطمة تحضر مفاجأة لجمهورها.. اليكم التفاصيل

وأوضحت دنيا أن الأغنية الجديدة التي تعكف على تسجيلها في استوديو بمدينة الدار البيضاء ستكون من كلمات محمد أمير، وألحان صلاح مجاهد، وتوزيع مراد مدني، والعازف ياسين حكيم بنفضول.وأشارت إلى أن الأغنية الجديدة بمثابة محطة جديدة في مسيرتها الفنية، تجمع بين الإيقاعات الحديثة والكلمات الراقية.