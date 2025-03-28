دنيا بطمة تحضر مفاجأة لجمهورها.. اليكم التفاصيل
تستعد الفنانة المغربية دنيا بطمة للعودة إلى الساحة الغنائية بقوة، بعد غياب، إذ تحضر لإطلاق أغنية جديدة بأسلوب عصري يتماشى مع التطور الذي تشهده الموسيقى المغربية الحديثة.
وأوضحت دنيا أن الأغنية الجديدة التي تعكف على تسجيلها في استوديو بمدينة الدار البيضاء ستكون من كلمات محمد أمير، وألحان صلاح مجاهد، وتوزيع مراد مدني، والعازف ياسين حكيم بنفضول.
وأشارت إلى أن الأغنية الجديدة بمثابة محطة جديدة في مسيرتها الفنية، تجمع بين الإيقاعات الحديثة والكلمات الراقية.