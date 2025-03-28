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اصالة توجه رسالة مؤثرة الى كندة علوش في عيد ميلادها
اصالة توجه رسالة مؤثرة الى كندة علوش في عيد ميلادها
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اصالة توجه رسالة مؤثرة الى كندة علوش في عيد ميلادها

فن

2025-03-28 | 11:24
اصالة توجه رسالة مؤثرة الى كندة علوش في عيد ميلادها
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Aljadeed
اصالة توجه رسالة مؤثرة الى كندة علوش في عيد ميلادها

وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام" رسالة مؤثرة الى صديقتها المقرّبة الممثلة السورية كندة علوش، هنّأتها فيها بعيد ميلادها وعبّرت عن محبّتها وتقديرها لها، مؤكدةً أنها إنسانة استثنائية تمتلك صفات الرقي، وسعة الصدر، والإيمان العميق.

ونشرت أصالة صورة لكندة، وعلّقت عليها قائلةً: "كل سنة وأنتِ حلوة، وجمالك يوماً بعد يوم بيزيد، لأنك إنسانة من نوع خاص، فيكِ كل صفات الرقي والفهم وسعة الصدر، وفيكِ إيمان حقيقي لم أرَ له مثيلاً. لم أشاهدك يوماً تشتكين من وجع أو خذلان، عطاؤك لا حدود له".

وتابعت أصالة رسالتها مشيدةً بقدرة كندة على تجاوز الأزمات من دون عتاب أو توقعات: "ما بتعاتبي وما بتتوقعي، وبتبني مكانتكِ بالتجاوز، وبتلاقي لكل تقصير تبرير. أنا جداً محظوظة بصداقتكِ، وأفتخر بكِ، وممتنة للأمان الذي غمرتني به، بأنكِ دائماً موجودة بحياتي بأي وقت أحتاجكِ فيه".

وفي ختام رسالتها، تمنت أصالة لكندة عاماً مليئاً بالسعادة والصحة، قائلةً: "كل سنة وأنتِ ست الستات، وبدعيلكِ إنك تشوفي كل الخير والصحة، وتفرحي بعائلتكِ الرائعة، ويحفظ لكِ حبيبك عمرو وأولادكِ القمرات، وتبقي دائماً الخير والفرح والطمأنينة في حياة كل أحبائكِ".

وردّت كندة على تهنئة أصالة لها بالقول: "روحي وقلبي وحبيبتي الله يخليلي ياكي ويخليلي محبتك ويخليكي لكل اللي بيحبوكي".

ولاقت رسالة أصالة تفاعلاً واسعاً من الجمهور وعدد من النجوم، الذين هنّأوا كندة بعيد ميلادها، وعبّروا لها عن محبتهم وتقديرهم.

 


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