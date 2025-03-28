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بعد استهداف الضاحية الجنوبية .. ريتا حايك : لا للتطبيع! و ياسمينا زيتون و رابعة الزيات تستنكران
بعد استهداف الضاحية الجنوبية .. ريتا حايك : لا للتطبيع! و ياسمينا زيتون و رابعة الزيات تستنكران
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بعد استهداف الضاحية الجنوبية .. ريتا حايك : لا للتطبيع! و ياسمينا زيتون و رابعة الزيات تستنكران

فن

2025-03-28 | 11:26
بعد استهداف الضاحية الجنوبية .. ريتا حايك : لا للتطبيع! و ياسمينا زيتون و رابعة الزيات تستنكران
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Aljadeed
بعد استهداف الضاحية الجنوبية .. ريتا حايك : لا للتطبيع! و ياسمينا زيتون و رابعة الزيات تستنكران

شهدت خلال الساعات الماضية عودة الضربات الاسرائيلية للضاحية الجنوبية بعد عدة اشهر على اتفاق وقف اطلاق النار.

وأثار الاستهداف تفاعل المشاهير الذين عبروا عن استيائهم وحزنهم للأحداث الجارية.

وكتبت الإعلامية رابعة الزيات عبر تدوينة في صفحتها الشخصية على "انستغرام": "اللي تم الاعتداء عليه هو لبنان هو وطنَك ووطنك هو انتهاك سافر للكرامة هو اهانة لشرفك وعرضك وفي ناس بيعيشوا معنا بنفس البقعة الجغرافية شمتانين وفرحانين، يا خيي اختلف مع ابن بلدك قد ما بدك هيدا حقك الديمقراطي والطبيعي لكن إنك توقف مع العدو ضد ابن بلدك بتكون كل شي إلا لبناني كل شي إلا إنسان".

فيما كتبت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي غنى غندور سلسلة "ستوريات" عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".

وقالت: "إذا فيها هالدولة شرف بينزلوا كل الوزراء والنواب على المنطقة المهددة وخلي اسرائيل تقصف دبلوماسيين وسياسيين إذا فيها منكن أحسن من الناس".

وأضافت: "يلعن ابو اسراخيل على ابو الديبلوماسية على ابو كل مين ببرر اعمالها الارهابية على ابو كل حدن مش متعاطف مع اهل الجنوب على ابو كل مين مانع تسليح الجيش اللبناني".

وتابعت: "اتصلت فيي صديقة الي عم تسألني وين بدنا نروح نتسحر بالليل، ومتل اللي انكب عليه مي باردة وبلحظتها تمنيت ياريت بقدر كون متمسحة وبلا احساس متل كتار، في ناس عايشة باللالاند متل الغنمة، اللي بكونوا أخدينا على الدبح وباقي القطيع عم يرعى ومش منتبه، جاييك الدور والديب رح ياكل الكل، بس شوي شوي".

أما الممثلة اللبنانية ريتا حايك فكتبت عبر تدونية لها في صفحتها الشخصية على "انستغرام"، "فشرتوا التطبيع".

وكانت قد علّقت ملكة جمال لبنان  السابقة ياسمينا زيتون على التهديد الإسرائيليّ باستهداف مبنى في حيّ الحدث في الضاحية الجنوبية.

وقالت زيتون: "لا مش مسموح أبداً التهديد بقصف مبنى قريب من المدارس".

وأضافت: "الناس بالشغل، والتلاميذ بالمدارس"

 

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