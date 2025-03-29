نجمة برنامج "أرب غوت تالنت" تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب

أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني اعتزالها الغناء وارتداء الحجاب، في خطوة وصفتها بالحاسمة بعد تفكير استمر لسنوات.



وجاء إعلانها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام"، حيث تحدثت عن رحلتها مع هذا القرار ورغبتها في الالتزام به بشكل نهائي.

قالت ياسمينا في الفيديو "أنا قررت أتحجب، والقرار دا مش واخداه النهاردة، دا من سنين عمال يروح ويجي لأني بحسبها بدماغي، ودي خطوة لازم كل بنت تاخدها"، مشيرةً إلى أن هذا القرار لم يكن سهلاً، لكنه جاء عن اقتناع تام.



وأضافت الفنانة الشابة أنها بصدد تغيير حياتها بالكامل، مؤكدةً أنها تشعر بالتوتر لكنها متأكدة من دعم جمهورها لها في هذه المرحلة الجديدة.



كما كشفت عن أنها كانت تستعد لعمل فنى جديد، لكنها قررت عدم استكماله بعد اتخاذها قرار الاعتزال، قائلةً: كان عندي شغل وخلاص مش هايبقى موجود ومش عارفة هعمل إيه؟