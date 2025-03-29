تيم حسن يقلد عصام الشوالي ببراعة في " تحت سابع ارض "

كل التحية و المحبة والتقدير استاذ عصام ❤️ https://t.co/IXnP2wEghl — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) March 28, 2025

وفي مواجهة نارية بين "موسى" تيم حسن و"العجان" تيسير ادريس وقف الأول ليردد على مسامعه جُملة بصوت وأداء المعلق عصام الشوالي قائلاً: "وحياتك بآخر دقيقة، راح تسمع صوت الشوالي وهو عم يقول، فما حاجة ما نعرفش مش ممكن، موسى الناجي في دقيقة 89 يسجل وجول".وبهذا الأداء الفني، تصدر تيم حسن حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إعجابهم الكبير بالمشهد، وأشاد الكثيرون به.بدوره المعلق عصام الشوالي علق على المقطع قائلا: جميلة من موسى الناجي كل التحية و التقدير للمبدع تيم حسن.ليرد عليه تيم قائلا: كل التحية و المحبة والتقدير استاذ عصام .