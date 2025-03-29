راغب علامة يخرج عن صمته ويرد بقوة على شائعة مرضه : موتوا بغيظكم !

وعلق علامة قائلاً :"بتصل بي الاصدقاء والمحبين للإطمئنان على وضعي وعلى صحتي بعد تزايد بعض الشائعات الحاقدة والسخيفة التي أطلقها قلوب سوداء من على بعض منصات السوشيل ميديا، ومصادرها مجهولة المصدر! جوابي الوحيد لهم هو "موتوا بغيظكم " وردودنا سوف تكون من خلال اصداراتنا ونشاطاتنا الفنية القادمة في بيروت والإمارات ومعظم الدول العربية الحبيبة وبين جمهورنا الكبير والحبيب".