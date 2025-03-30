عائلة الفلكي خالد الزعاق تحتفل بعد صحة توقعاته حول موعد عيد الفطر

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عائلة الدكتور خالد الزعاق تحتفل بدقة توقعاته حول موعد عيد الفطر. 😂❤️ pic.twitter.com/ZZpYr76YFq — Golden Dose (@GoldenDose) March 29, 2025

وفي التفاصيل، قالت والدة خالد الزعاق: "فرحنا وقعدنا نصرّخ من الفرحة"، ليرد عليها بالقول: "الحمدلله".هذا وكانت كثرت التساؤلات حول رؤية الهلال واليوم الأول للعيد، ومع تفاوت وجهات النظر، تصدر توقع الدكتور السعودي خالد الزعاق حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تناولت وسائل إعلامية محلية وعالمية خبراً عن توقّعات بعض الفلكيين لموعد عيد الفطر المبارك، حيث خالف الدكتور خالد الزعاق توقّعات مركز الفلك الدولي، وأعلن أنّ عيد الفطر سيكون يوم الأحد.في المقابل، كان قد أكد مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، في تقرير فلكي أن رؤية هلال شوال يوم السبت مستحيلة من شرق العالم، وغير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب وتقنية التصوير الفلكي.