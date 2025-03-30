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عائلة الفلكي خالد الزعاق تحتفل بعد صحة توقعاته حول موعد عيد الفطر
عائلة الفلكي خالد الزعاق تحتفل بعد صحة توقعاته حول موعد عيد الفطر
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عائلة الفلكي خالد الزعاق تحتفل بعد صحة توقعاته حول موعد عيد الفطر

فن

2025-03-30 | 07:23
عائلة الفلكي خالد الزعاق تحتفل بعد صحة توقعاته حول موعد عيد الفطر
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Aljadeed
عائلة الفلكي خالد الزعاق تحتفل بعد صحة توقعاته حول موعد عيد الفطر

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مكالمة هاتفية بين الفلكي السعودي الدكتور خالد الزعاق وعائلته، حيث كانوا يحتفلون ويهنئونه بدقة توقعاته حول موعد عيد الفطر، حيث كان قد قال إن العيد هو اليوم الاحد، وهو ما حصل بالفعل.

وفي التفاصيل، قالت والدة خالد الزعاق: "فرحنا وقعدنا نصرّخ من الفرحة"، ليرد عليها بالقول: "الحمدلله".
هذا وكانت كثرت التساؤلات حول رؤية الهلال واليوم الأول للعيد، ومع تفاوت وجهات النظر، تصدر توقع الدكتور السعودي خالد الزعاق حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ تناولت وسائل إعلامية محلية وعالمية خبراً عن توقّعات بعض الفلكيين لموعد عيد الفطر المبارك، حيث خالف الدكتور خالد الزعاق توقّعات مركز الفلك الدولي، وأعلن أنّ عيد الفطر سيكون يوم الأحد.
في المقابل، كان قد أكد مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، في تقرير فلكي أن رؤية هلال شوال يوم السبت مستحيلة من شرق العالم، وغير ممكنة من باقي مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب وتقنية التصوير الفلكي.

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