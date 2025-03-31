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كوثر البلوشي تثير الجدل بملابسها في مسرحية &quot;صنع في الكويت&quot;
كوثر البلوشي تثير الجدل بملابسها في مسرحية "صنع في الكويت"
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كوثر البلوشي تثير الجدل بملابسها في مسرحية "صنع في الكويت"

فن

2025-03-31 | 12:05
كوثر البلوشي تثير الجدل بملابسها في مسرحية "صنع في الكويت"
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Aljadeed
كوثر البلوشي تثير الجدل بملابسها في مسرحية "صنع في الكويت"

تصدر اسم الممثلة الكويتية كوثر البلوشي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، وذلك بعد عرض مسرحيتها "صنع في الكويت".

وفي التفاصيل، أثارت كوثر البلوشي الجدل وذلك بعد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع وهي ترقص خلال مسرحيتها صنع في الكويت.

وتعرضت البلوشي لموجة انتقادات بسبب الملابس التي ارتدتها خلال الرقصة، إذ اعتبر البعض أنها لم ترتدي "شورت" تحت فستانها.

وتفاعل الناشطون مع الفيديو، إذ تساءل أحدهم بالقول: " حتى البنات الصغار يلبسون تحت فساتينهم ليقينز عشان ما يبين شي وهم يلعبون".

وانتقد متابع آخر: " طيب كان طولت كثيييير اللبس !!! حرام ترا".

فيما دافع آخرون عنها، وبينوا أنها ارتدت "ليغنز"، وكتب أحدهم: " لابسه لاقينز بلا تخريف".

وفي تعليق آخر: " واضح لابسه ليقنز ابيض". 

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